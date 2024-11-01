edición general
¿Por qué Estados Unidos e Israel presentan el conflicto actual como una guerra religiosa? (ING)

¿Por qué Estados Unidos e Israel presentan el conflicto actual como una guerra religiosa? (ING)

Según informes, las tropas estadounidenses dijeron que la guerra en Irán tiene como objetivo provocar el fin de los tiempos bíblicos, el Armagedón.

| etiquetas: israel , estados unidos , irán
8 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Porque unos tienen a un ultra religioso que sale en la TV con la frente pintada de ceniza en Semana Santa, y los otros creen en su derecho bíblico.
Sin contaba tercer actor que también se las trae
2 K 48
Supercinexin #4 Supercinexin
Porque ambos países son teocracias fundamentalistas fundadas por fanáticos religiosos que se creen enviados por el mismísimo Dios.
2 K 48
#3 Marisadoro *
Confiamos en dios.  media
1 K 26
#7 fremen11
#3 eso iba a decir, es cierto que es un asunto religioso, porque la religión de USrael es el dinero...
0 K 9
rogerius #6 rogerius *
A ver si es verdad… que se acaben los tiempos bíblicos y comiencen los tiempos científicos, razonables y laicos, con paz y concordia para todos.
0 K 20
#2 omega7767
armas de destrución masiva, drogas, religiones .....

son unos maquinas como guionistas
0 K 11
#5 albx
Da que pensar que Aljazeera, una empresa catarí, saque motivos religiosos para la guerra. ¿Está diciendo algo sin querer decirlo?
0 K 10
Tito_Keith #8 Tito_Keith
Porque decir que matan y empobrecen a la población para hacer más ricos a gente que ya son ricos es menos popular. Pero esto es ahora y en la historia de todas las guerras del mundo
0 K 7

