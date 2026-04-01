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¿Por qué Estados Unidos está destruyendo sus universidades públicas?

¿Por qué Estados Unidos está destruyendo sus universidades públicas?

Durante el primer siglo de su existencia, hasta la década de los ochenta, más de la mitad de los presupuestos de las universidades públicas provenía de los gobiernos estatales –que, a cambio, también nombraban a la mayoría de las juntas directivas–. Desde los noventa, sin embargo, la financiación estatal de la educación superior ha sufrido varias rondas de recortes draconianos. Hoy, en muchos casos, el dinero público representa menos de una quinta parte del presupuesto. (Para la Universidad de Indiana, por ejemplo, apenas llega a un 12 %.)

| etiquetas: estados unidos , universidades públicas
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5 comentarios
14 3 0 K 166 actualidad
perrico #3 perrico
Que se lo pregunten a Ayuso, que es el camino que lleva con la Complutense.
4 K 59
#5 detectordefalacias
Por lo mismo que aquí.
Los ricos no quieren competencia para sus hijos
Una sociedad semi analfabeta es más fácil de manipular
Si le das tiempo y alas al capitalismo, destroza todo lo que toca
1 K 30
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Porque, al igual que la Sanidad, el que la quiera que la pague.
Modelo que Ayuso y demás famiglia, tiene muy claro.
1 K 26
#2 candonga1
Porque no hay negocio.

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manzitor #4 manzitor
La ideología del business. El resto son meros señuelos
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menéame