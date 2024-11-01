edición general
Estados Unidos electrocuta los ríos para protegerse de la carpa asiática: los peces símbolo de China

El Ejército de Ingenieros de Estados Unidos y otras agencias federales han estado instalando barreras eléctricas y otras defensas en ríos y canales clave para detener el avance de la carpa asiática, una especie de peces invasora que podría transformar drásticamente los ecosistemas de los Grandes Lagos y los cursos de agua interiores. Esta medida en los ríos no es algo nuevo, sino parte de una estrategia de décadas para proteger la biodiversidad y las economías vinculadas al agua limpia y a la pesca recreativa e industrial.

Deberían darle armas a las truchas.
Qué brutos son los yankis :palm:
Mientras no les dé por ametrallar pescadores chinos o secuestrar a Xi...
¿Lo harán por ecologismo o por ser chinas? Siendo el país con los dirigentes más tarados del planeta uno duda.
