Estados Unidos electrocuta los ríos para protegerse de la carpa asiática: los peces símbolo de China

El Ejército de Ingenieros de Estados Unidos y otras agencias federales han estado instalando barreras eléctricas y otras defensas en ríos y canales clave para detener el avance de la carpa asiática, una especie de peces invasora que podría transformar drásticamente los ecosistemas de los Grandes Lagos y los cursos de agua interiores. Esta medida en los ríos no es algo nuevo, sino parte de una estrategia de décadas para proteger la biodiversidad y las economías vinculadas al agua limpia y a la pesca recreativa e industrial.