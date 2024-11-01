Estados Unidos detiene un ejercicio paracaidista para mantener lista la Fuerza de Despliegue Rápido en previsión de Irán

Por eso la 82.ª División Aerotransportada es crucial en cualquier contingencia relacionada con Irán. La división afirma que puede desplegarse en un plazo de 18 horas tras la notificación, realizar asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegurar objetivos clave para operaciones posteriores. El Ejército la describe además como la única división del servicio capaz de ejecutar una entrada forzosa conjunta aerotransportada en cualquier parte del mundo dentro de ese plazo y concentrar fuerzas a gran escala en un plazo de 96 horas.