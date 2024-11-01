edición general
4 meneos
28 clics
Estados Unidos detiene un ejercicio paracaidista para mantener lista la Fuerza de Despliegue Rápido en previsión de Irán

Estados Unidos detiene un ejercicio paracaidista para mantener lista la Fuerza de Despliegue Rápido en previsión de Irán

Por eso la 82.ª División Aerotransportada es crucial en cualquier contingencia relacionada con Irán. La división afirma que puede desplegarse en un plazo de 18 horas tras la notificación, realizar asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegurar objetivos clave para operaciones posteriores. El Ejército la describe además como la única división del servicio capaz de ejecutar una entrada forzosa conjunta aerotransportada en cualquier parte del mundo dentro de ese plazo y concentrar fuerzas a gran escala en un plazo de 96 horas.

| etiquetas: paracaidista , despliegue , rápido , ejército , irán , eeuu , 82 , división
3 1 0 K 37 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
#1 Barriales
En menudo embolado se ha metido y nos ha metido, el cantamañas gringo.
2 K 28
azathothruna #2 azathothruna
A nadie se le ocurre que con drones como que los paracaidistas estan en mayor peligro?
imagina un cacharro volaron matando a los soldaditos que van bajando lentamente, de uno en uno
0 K 19
#4 capitan.meneito
#2 y yo me pregunto, los yankis no tienen drones?
A cojones tienen que tener.
0 K 11
elTieso #5 elTieso
Así que al final pondrán las botas sobre el terreno, no sé si ganarán, pero les van a dar más hostias que en Vietnam.
0 K 12
#3 PerritaPiloto
Esto salió antes de ayer, más o menos a la vez que a algunos se les hacía el culo pepsicola porque Trump decía que la guerra estaba acabando* y otros se acariciaban con lujuria porque bajaba el precio del petróleo.

* Y decir lo contrario a la vez.
0 K 8

menéame