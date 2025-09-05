Estados Unidos desplegará 10 aviones de combate en Puerto Rico para luchar contra los cárteles de la droga, según fuentes [ENG]

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los cárteles de la droga, según han informado dos fuentes conocedoras del asunto, en una medida que probablemente agravará aún más las tensiones en la región. Los avanzados aviones de combate se sumarán a la ya considerable presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para acabar con los grupos a los que culpa de introducir drogas en...