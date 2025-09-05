edición general
Estados Unidos desplegará 10 aviones de combate en Puerto Rico para luchar contra los cárteles de la droga, según fuentes [ENG]

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los cárteles de la droga, según han informado dos fuentes conocedoras del asunto, en una medida que probablemente agravará aún más las tensiones en la región. Los avanzados aviones de combate se sumarán a la ya considerable presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para acabar con los grupos a los que culpa de introducir drogas en...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Todo el mundo sabe que los cárteles de la droga usan Su-57 y X-wings ... por eso hacen falta los F-35 y no por ejemplo Pucará o Super Tucano.
#2 tierramar
Esto es una provocación, China está cooperando con sudamerica. EEUU está poniendo en un brete a China: defender a sudamerica pero ¿Cómo? sin montar la III guerra mundial
Aergon #3 Aergon
#2 Pueden pasar diractamente a la aniquilación mutua mediante ataques nucleares. Así no habrá III GM porque desapareceremos casi instantáneamente de la faz de la Tierra.
