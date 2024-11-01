Estados Unidos: la desaparición de los compradores jóvenes; la edad media de los compradores de primera vivienda aumenta de 28 años en 1991 a 38 en 2024 [EN]  

El aumento se debe a cambios seculares que están ocurriendo en todo el mundo desarrollado, ya que las generaciones más jóvenes están retrasando acontecimientos de la vida en comparación con las generaciones anteriores, y lo difícil que se ha vuelto la asequibilidad de la vivienda, sobre todo en los últimos tres años. No se trata sólo de quienes compran una vivienda por primera vez, los que compran una segunda vivienda también están envejeciendo. La edad media de los compradores de segunda vivienda en 1991 era de 42 años, 61 años en 2024.
"El porcentaje de jóvenes menores de 30 años que son propietarios de vivienda ha disminuido considerablemente en los últimos años, pasando de ser el 69% en 2011 a un 31,8% en 2025"… » ver todo el comentario
Con el sueldo de los 20-30 en los años 90 no te podías plantear un piso en solitario digan lo que digan las estadísticas.
Pero vamos, el fondo de asunto son los inversores que se han disparado.
Yo diría que está mal redactado, porque tal como está, parece que los jóvenes, voluntariamente, retrasan la emancipación, compra de vivienda, etc. cuando la realidad es que, simplemente, no tienen dinero para hacerlo.