Estados Unidos: la desaparición de los compradores jóvenes; la edad media de los compradores de primera vivienda aumenta de 28 años en 1991 a 38 en 2024 [EN]  

El aumento se debe a cambios seculares que están ocurriendo en todo el mundo desarrollado, ya que las generaciones más jóvenes están retrasando acontecimientos de la vida en comparación con las generaciones anteriores, y lo difícil que se ha vuelto la asequibilidad de la vivienda, sobre todo en los últimos tres años. No se trata sólo de quienes compran una vivienda por primera vez, los que compran una segunda vivienda también están envejeciendo. La edad media de los compradores de segunda vivienda en 1991 era de 42 años, 61 años en 2024.

Aquí en España está ocurriendo algo parecido, esta bajando el indice de propietarios de la vivienda habitual, pero es que entre los jovenes el desplome es brutal:

"El porcentaje de jóvenes menores de 30 años que son propietarios de vivienda ha disminuido considerablemente en los últimos años, pasando de ser el 69% en 2011 a un 31,8% en 2025"…   » ver todo el comentario
#3 Sinceramente, como uno que tuvo los 30 años en los años 90, no entiendo como el 69% se lo podía permitir no ya en el 2011, sino mucho antes.

Con el sueldo de los 20-30 en los años 90 no te podías plantear un piso en solitario digan lo que digan las estadísticas.
#4 Normalmente la vivienda se compra en pareja, ahora tal vez menos lo cual lo hace aún más difícil.

Pero vamos, el fondo de asunto son los inversores que se han disparado.
#4 Yo soy del 68 y te puedo decir que de todos los amigos que tengo de mi infancia, el 100% tienen piso en propiedad.
Al menos pueden comprar :foreveralone:
"las generaciones más jóvenes están retrasando acontecimientos de la vida"
Yo diría que está mal redactado, porque tal como está, parece que los jóvenes, voluntariamente, retrasan la emancipación, compra de vivienda, etc. cuando la realidad es que, simplemente, no tienen dinero para hacerlo.
Contando que en España se sitúa en los 41 años… y ya lo que tardamos en pagarla en muchos casos, cuando nuestros padres ya andaban por la segunda
