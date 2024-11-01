edición general
3 meneos
3 clics
Estados Unidos construirá una nueva base naval en un país latino y gastará más de 1000 millones de dólares

Estados Unidos construirá una nueva base naval en un país latino y gastará más de 1000 millones de dólares

El Gobierno de Estados Unidos aprobó una iniciativa vinculada a la construcción de una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según informó CNN en base a documentos oficiales. De acuerdo con el medio, la decisión forma parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, con impacto directo en la infraestructura portuaria y en la proyección operativa sobre el océano Pacífico. Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes

| etiquetas: eeuu , peru , base militar
3 0 0 K 34 politica
4 comentarios
3 0 0 K 34 politica
elparches #1 elparches
Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Aquí el objetivo real de EEUU.
0 K 18
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
Los politicos de derechas son unos vendepatrias aqui y en Perú por lo visto.
1 K 18
#4 Zamarro
#3 Esta semana Milei le ha regalado a USA el puerto de Ushuaia, a cambio de lamerle las botas a Trump un par de veces al año.
1 K 18
#2 Barriales
Con mil millones no hacen nada.
0 K 8

menéame