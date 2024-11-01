Estados Unidos construirá una nueva base naval en un país latino y gastará más de 1000 millones de dólares

El Gobierno de Estados Unidos aprobó una iniciativa vinculada a la construcción de una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según informó CNN en base a documentos oficiales. De acuerdo con el medio, la decisión forma parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, con impacto directo en la infraestructura portuaria y en la proyección operativa sobre el océano Pacífico. Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes