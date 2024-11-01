Estados Unidos considera «muy positiva» y «constructiva» la sexta ronda de negociaciones mantenida hoy en París con China sobre cuestiones comerciales

Bessent precisó que las discusiones fueron una continuación del acuerdo que los dos presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, lograron a finales de octubre en Busan, en Corea del Sur, y que supuso enterrar el hacha de la guerra comercial que había desatado el primero meses atrás con el que es su principal rival económico. Greer, por su parte, precisó que en París se han establecido «los términos generales de un plan de trabajo» con el objetivo de concretar resultados de cara al previsto encuentro entre Xi y Trump en su visita a Pekín el día 31.