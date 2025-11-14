edición general
Estados Unidos anuncia la misión “lanza del sur” mientras sus fuerzas se despliegan cerca de Sudamérica (IN)

Según los informes, Estados Unidos ha llevado a cabo el vigésimo ataque contra un buque en el Caribe y el Pacífico, matando a cuatro personas "sin supervivientes".

ChatGPT #2 ChatGPT
buenoooooo que están preparando una guerra para despistar sobre el hostiazo de la economía...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora mismo todos los NATOntados con un ataque de priapismo.
joffer #3 joffer
Son juzgados y sentenciados allí mismo, se ahorran un dinero y tiempo:

Investigación del delito
Arresto de los sospechosos
Presentación de cargos
Audiencias preliminares
Selección del jurado
Juicio
Veredicto
Fase de sentencia (penalty phase)
Imposición de la pena de muerte
Apelaciones automáticas
Revisiones y recursos posteriores
Petición de hábeas corpus federal
Revisión final y posibles indultos
Orden de ejecución
Ejecución de la sentencia
