Estados Unidos alcanza una deuda de 38 billones de dólares, después de la acumulación más rápida de 1 billón de dólares desde la pandemia (ENG)

En medio del cierre del gobierno federal, la deuda nacional bruta del gobierno estadounidense superó los 38 billones de dólares el miércoles, una cifra récord que pone de relieve la acelerada acumulación de deuda en el balance del país. También es la acumulación más rápida de un billón de dólares en deuda fuera de la pandemia de COVID-19: bruta deuda nacional La actualización de 38 billones de dólares se encuentra en el último informe del Departamento del Tesoro , que registra las finanzas diarias de la nación.