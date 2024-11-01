edición general
Estados Unidos alcanza una deuda de 38 billones de dólares, después de la acumulación más rápida de 1 billón de dólares desde la pandemia (ENG)

En medio del cierre del gobierno federal, la deuda nacional bruta del gobierno estadounidense superó los 38 billones de dólares el miércoles, una cifra récord que pone de relieve la acelerada acumulación de deuda en el balance del país. También es la acumulación más rápida de un billón de dólares en deuda fuera de la pandemia de COVID-19: bruta deuda nacional La actualización de 38 billones de dólares se encuentra en el último informe del Departamento del Tesoro , que registra las finanzas diarias de la nación.

lonnegan
Creo que procede volver a traeros el enlace del contador de la deuda de EEUU en tiempo real

www.usdebtclock.org/
Yorga77
#2 Gracias. :hug: :hug: :hug:
HeilHynkel
#2

ahí dice que el número de desempleados es el doble del oficial.
lonnegan
#9 Si pasas el ratón por encima te explica cada campo y de donde salen los datos
HeilHynkel
#10

Como para fiarse de los datos oficiales.
Albarkas
¿Billón americano o europeo?
Deviance
#7 Entiendo que será europeo, si fuese americano sería una deuda ridícula; 38.000.millones.......
Yorga77
Billón arriba Billón abajo, Trumpo se piensa gastar más en sus mierdas. :troll:
HeilHynkel
Como dice el refrán: Si debes 10.000 dólares tienes un problema, si debes 100 millones el problema lo tiene el banco,
tierramar
Y así como en la crisis del 2008 la deuda de los bancos la pagamos los trabajadores y la clase media, disfrazada de rescates (como analiza Varoufakis), ahora, otra vez somos los trabajadores y lo que queda de la clase media europea los que vamos a pagar la deuda de EEUU, y salvarles de su crisis, comprándoles armas con nuestros impuestos; recortando nuestro estado de bienestar y empobreciéndonos para ello.
tierramar
Les recomiendo lean el libro de Varoufakis COMPORTARSE COMO ADULTOS: MI BATALLA CONTRA EL ESTABLISHMENT EUROPEO. Para entender lo que realmente paso, como los poderosos nos engañan para robarnos, puede dar pistas para entender lo que ahora esta pasando para salvar a EEUU
