El estado francés se convertirá en el mayor accionista de Air France

Según los planes anunciados este martes con la aprobación de la Unión Europea, el gobierno francés convertirá un préstamo de 3.000 millones de euros -concedido el año pasado- en bonos perpetuos y suscribirá una emisión de acciones por 1.000 millones, pasando a ser el mayor accionista de Air France. Este rescate es lo más cercano a la renacionalización de una aerolínea europea, después de que Alemania se hiciera con una participación de Lufthansa del 16,7% como parte de su paquete de rescate.

air france , francia , rescate
3 comentarios
Dragstat #1 Dragstat
Obligaron a todos los países a vender sus aerolíneas por dos duros, las han ordeñado hasta la extenuación, y ahora los contribuyentes las rescatan aprecio de oro. Un buen negocio.
EvilPreacher #3 EvilPreacher
#1 Es el ciclo de la vida del capitalismo, Simba. Cuando vuelvan a estar en pie, las volverán a vender.
#2 Galton
Como los ingleses con los trenes... preparando la próxima privatización...
