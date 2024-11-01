edición general
Estadísticas que huelen a 'apartheid'

El grupo parlamentario de Vox en Les Corts, liderado por José María Llanos, quiere que el Partido Popular introduzca una modificación en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 para que se ejecuten estadísticas diferenciadas entre personas inmigrantes y el resto con el fin, torticero donde los haya, de llegar a la conclusión de que estos colectivos abusan de los servicios públicos, de la sanidad, las urgencias sanitarias, las ayudas que perciben y todo eso. Es decir, acaparan recursos sin aportar lo suficiente al PIB regional.

| etiquetas: comunidad valenciana , vox , pp , valencia , estadística , generalitat
Pues yo lo haría porque es obvio y evidente que va a salir justo lo contrario de lo que creen los subnormales que piden estas estadísticas, di que da igual, tampoco entenderán los resultados y dirán que están manipulados... Que alguien ha mentido!! Para que lo entiendan sus votantes.
#1 Pues yo no lo haría porque es obvio que el resultado les da exactamente igual porque ya tienen el discurso preparado y a las huestes aborregadas y sólo les falta el escenario. No se lo demos.
