Estadísticas que huelen a 'apartheid'

El grupo parlamentario de Vox en Les Corts, liderado por José María Llanos, quiere que el Partido Popular introduzca una modificación en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 para que se ejecuten estadísticas diferenciadas entre personas inmigrantes y el resto con el fin, torticero donde los haya, de llegar a la conclusión de que estos colectivos abusan de los servicios públicos, de la sanidad, las urgencias sanitarias, las ayudas que perciben y todo eso. Es decir, acaparan recursos sin aportar lo suficiente al PIB regional.