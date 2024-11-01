edición general
3 meneos
28 clics

Estadística anual de caza [MITECO 2019]

La evolución del número de licencias se muestra también en el gráfico 10.1. Tal y como se observa, en 10 años las licencias de caza han disminuido en más de 300.000.

| etiquetas: estadística , caza , miteco , descenso , licencias , datos
3 0 0 K 35 cultura
2 comentarios
3 0 0 K 35 cultura
Catapulta #1 Catapulta
Pienso que es interesante ver los datos limpios. El descenso es constante aunque se sigue financiando la caza por parte del estado. Aún las comunidades de derechas regalando licencias no consigue remontar el desinterés poblacional.
0 K 12
wata #2 wata *
Hay alguna estadística del número de escopetas de caza que hay en España?
Respuesta según la IA: 2,6 millones de escopetas.
0 K 11

menéame