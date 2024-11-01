Estábamos haciendo las baterías MAL | El fin del Litio

Investigadores de Cambridge han descubierto que las estructuras moleculares "caóticas" mejoran la porosidad de los supercondensadores eléctricos, mejorando drásticamente su densidad energética y permitiendo que almacenen mucha más electricidad, además de poder cargarse en segundos.
Básicamente dice el vídeo que han descubierto que acudir a materiales como el grafeno buscando la perfección atómica, la pureza y el orden geométrico absoluto no es lo ideal para los supercondensadores.
Sino que más bien lo que hay que buscar es el caos. La alternativa es utilizar materiales estructuralmente desordenados.
Es decir, materiales derivados de la basura o desechos industriales superan en rendimiento a materiales sintéticos de laboratorio que cuestan miles de veces más producir.