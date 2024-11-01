edición general
¿Se está trasladando el crecimiento económico a los hogares? Estos son los gráficos que lo explican

El PIB crece a un ritmo del 2,9%, el empleo se encuentra en máximos y la renta de los hogares ha crecido un 5% desde la pandemia, pero los salarios reales están estancados y la cesta de la compra y la vivienda muerden cada vez más el bolsillo

Torrezzno #1 Torrezzno *
Respuesta corta no. La inflación sube más que los salarios.

Me resulta curioso que utilicen el salario medio para la gráfica. Con el mediano que son unos 15000 euros sería mucho más dramático. Esos 7 años para comprar una vivienda serian 70 más bien.
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 "Según un estudio realizado por el gabinete económico de CCOO, los sueldos ‘reales’ (descontada la inflación) llevan veinticinco años estancados. En 2025, una nómina compra lo mismo que compraba a principios de los 2000."

Sería interesante ver si este estudio ha tenido en cuenta también los impuestos directos e indirectos. Podría ser que no solo no estén estancados sino directamente el poder adquisitivo sea menor.
#5 poxemita
Sobre todo al IRPF y al IVA.
#3 Forestalx
Este es el problema. La macroeconomía va muy bien, pero la micro no.
Sandilo #4 Sandilo
No, la gente cada vez tiene más problemas en cosas cotidianas como la cesta de la compra.

La vivienda es directamente imposible.
