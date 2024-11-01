¿Se está trasladando el crecimiento económico a los hogares? Estos son los gráficos que lo explican

El PIB crece a un ritmo del 2,9%, el empleo se encuentra en máximos y la renta de los hogares ha crecido un 5% desde la pandemia, pero los salarios reales están estancados y la cesta de la compra y la vivienda muerden cada vez más el bolsillo
| etiquetas: crecimiento , económico , hogares , inflación
Me resulta curioso que utilicen el salario medio para la gráfica. Con el mediano que son unos 15000 euros sería mucho más dramático. Esos 7 años para comprar una vivienda serian 70 más bien.
Sería interesante ver si este estudio ha tenido en cuenta también los impuestos directos e indirectos. Podría ser que no solo no estén estancados sino directamente el poder adquisitivo sea menor.
La vivienda es directamente imposible.