Esta es la tabla de retenciones de IRPF en Bizkaia en 2026

Las rentas inferiores a 20.000 euros no tributarán para aliviar la carga sobre los salarios más bajos. Este mínimo se fijó en julio, mediante una reforma fiscal impulsada por el PNV y el PSE, con el respaldo de Podemos, elevando la cifra desde los 14.000 euros contemplados hasta entonces para aliviar la carga sobre los salarios más bajos.

Torrezzno
"Los tramos de renta recogen la deflactación del 2% aprobada en el Consejo Vasco de Finanzas en octubre y que las Juntas Generales de Bizkaia ratificaron en el Presupuesto de 2026."

Que suerte tienen algunos.
Shuquel
¿Por qué el PP no puede ser un partido de derecha como el PNV?
Barney_77
#1 Y por qué no puede el PSOE hacer lo mismo para toda España?
Leon_Bocanegra
#3 porque no tiene mayoría absoluta?
RegiVengalil
#3 porque el PSOE dice que está con los trabajadores, pero les sube impuestos de forma encubierta para financiar su compra de votos
Shuquel
#3 También es muy buena pregunta
RegiVengalil
#1 un partido de derechas que apoya gobiernos de ultraizquierda?? Qué tontería es esa???
Shuquel
#5 Un partido que busca consenso en vez de enfrentamiento.
RegiVengalil
#7 Un partido que busca consenso en vez de enfrentamiento.

Te recuerdo que Feijoo se presentó a presidente del gobierno y le pusieron para debatir a un tal Óscar Puente.
Shuquel
#9 No se presento a presidente porque no quiso. Y el partido que busca consenso es el PNV
RegiVengalil
#10 y el otro se ha presentado a presidente para que le dejen robar a gusto junto a su banda con la complicidad de los "progresistas" españoles

Que alivio xD
Shuquel
#11 Pero si yo defiendo a PNV en esto, no al PSOE. Y crítico al PP, por qué contrapones al PSOE si la comparación es con el PNV?
RegiVengalil
#12 el PP defiende la deflactación del IRPF, el PSOE, no
