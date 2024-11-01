Esta es la tabla de retenciones de IRPF en Bizkaia en 2026

Las rentas inferiores a 20.000 euros no tributarán para aliviar la carga sobre los salarios más bajos. Este mínimo se fijó en julio, mediante una reforma fiscal impulsada por el PNV y el PSE, con el respaldo de Podemos, elevando la cifra desde los 14.000 euros contemplados hasta entonces para aliviar la carga sobre los salarios más bajos.