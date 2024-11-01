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Esta es la partitura que el joven Mozart copió (ilegalmente) tras escucharla una sola vez

La piratería musical es hoy una práctica más que habitual, favorecida por la tecnología y el streaming, e integrada en la industria, donde a menudo da lugar a largos procesos judiciales ante los que muchos artistas optan por resignarse. Pero ¿y si te dijera que pudo haber sido Mozart quien la empezó?

| etiquetas: mozart , música clásica , historia de la música
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3 comentarios
3 1 2 K 14 cultura
Cuñado #1 Cuñado
National Geographic se está convirtiendo en Xataka.
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#3 Tensk
#0 es multiduplicada www.meneame.net/search?q=+Miserere+de+Allegri.

Eso sí, la obra es más que digna de escucharse, sea semana santa o no.

www.youtube.com/watch?v=YDOENZediM8

Los registros más altos de las voces son simplemente espectaculares.
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#2 ces *
Lo de Mozart va por otro lado. Sí hizo la transcripción, pero no la publicó. El que sí le dio la fama y de hecho el papa Clemente XIV le concedió la Orden de la Espuela de Oro y levantó la excomunión que existia para la divulgacion del Miserere de Allegri.
Lo de "podrian" ser de Mozart las copias publicadas después ni mucho menos parece real.
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menéame