Esta es la partitura que el joven Mozart copió (ilegalmente) tras escucharla una sola vez

La piratería musical es hoy una práctica más que habitual, favorecida por la tecnología y el streaming, e integrada en la industria, donde a menudo da lugar a largos procesos judiciales ante los que muchos artistas optan por resignarse. Pero ¿y si te dijera que pudo haber sido Mozart quien la empezó?
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Eso sí, la obra es más que digna de escucharse, sea semana santa o no.
www.youtube.com/watch?v=YDOENZediM8
Los registros más altos de las voces son simplemente espectaculares.
Lo de "podrian" ser de Mozart las copias publicadas después ni mucho menos parece real.