Esta es la nueva herramienta de Meta para proteger a los menores en redes sociales

La Policía Nacional informa de las 'Cuentas de Adolescentes' que ofrece Meta para aumentar la seguridad de los menores en Instagram, Facebook y Messenger. El organismo advierte que muchos padres desconocen las funciones de “Cuenta de Adolescentes” o Teen Accounts, diseñadas específicamente para menores de 18 años, y que ahora incorporan medidas automáticas para garantizar la privacidad y seguridad de sus usuarios más jóvenes.

| etiquetas: meta , redes sociales , menores de edad , protección
4 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Grotesco y surrealista.
Elanarkadeloshuevos #4 Elanarkadeloshuevos
#2 ¿Ya estamos en una distopía ciberpunk o todavía es pronto?
woody_alien #1 woody_alien
Perfecto, pero a estas alturas están ya todos en TikTok :troll:
Sacronte #3 Sacronte
#1 En instagram si hay pero en facebook poca gente de menos de 40 conozco que lo use xD
