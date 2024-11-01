Esta es la nueva herramienta de Meta para proteger a los menores en redes sociales

La Policía Nacional informa de las 'Cuentas de Adolescentes' que ofrece Meta para aumentar la seguridad de los menores en Instagram, Facebook y Messenger. El organismo advierte que muchos padres desconocen las funciones de “Cuenta de Adolescentes” o Teen Accounts, diseñadas específicamente para menores de 18 años, y que ahora incorporan medidas automáticas para garantizar la privacidad y seguridad de sus usuarios más jóvenes.