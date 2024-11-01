Esta impresora 3D tiene la capacidad de imprimir una mano por un precio razonable

Las impresoras 3D son unas máquinas asombrosas por sí mismas. Con unas pequeñas nociones de modelado 3D y buenas dosis de imaginación permiten materializar cualquier idea que nos venga a la cabeza en un tiempo récord. Además, existen comunidades online que comparten sus creaciones diseñadas para solventar problemas muy específicos y concretos del día a día de forma gratuita. Para ello, las impresoras 3D generalmente utilizan plásticos con puntos de fusión relativamente bajos, lo que permite crear estructuras capa a capa.