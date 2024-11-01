¿Está el futuro del periodismo en Polymarket?

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#1
Cuñado
Es decir, en tanto que la prensa ha pasado de un sistema vertical (medios tradicionales con el monopolio de la información) a uno horizontal (democratización de la comunicación mediante Internet) los lectores ya no son solo receptores pasivos, sino que deben entenderse como participantes activos del proceso, siempre dinámico.
¿Cuántos años ha estado en coma este hombre?
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#2
Mangione
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