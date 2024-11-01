edición general
5 meneos
62 clics
Espionaje en el Mediterráneo: un ferry bajo vigilancia tras el descubrimiento de un dispositivo de hacking

Espionaje en el Mediterráneo: un ferry bajo vigilancia tras el descubrimiento de un dispositivo de hacking

El puerto de Sète se ha visto envuelto en un caso con importantes implicaciones para la seguridad tras el descubrimiento de un dispositivo informático sospechoso a bordo de un ferry que conecta regularmente Francia, Italia y el norte de África. La investigación, dirigida por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), culminó en la imputación y la detención de un ciudadano letón sospechoso de participar en una operación de ciberespionaje por cuenta de una potencia extranjera. Según los primeros hallazgos, el sistema informático estaba...

| etiquetas: espionaje , malware , ferry , hacking , control remoto , potencia extranjera
4 1 0 K 58 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 58 actualidad

menéame