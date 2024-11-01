edición general
Espías rusos y empleados de Wagner: el dinero de la estafa Juicy Fields acabó en una fábrica de drones del Kremlin

El presunto cabecilla del fraude piramidal del cannabis afirma ante el juez que cientos de millones de euros robados acabaron destinados a producir aeronaves teledirigidas para el Gobierno de Putin

Cuñado
En septiembre de 2017, unos agentes de la CIA le entregaron en una habitación de hotel de Berlín un maletín con 100.000 dólares a un enigmático ciudadano ruso que aseguraba estar vinculado al Kremlin y al submundo del crimen organizado de San Petersburgo.

Se confirma que, más de treinta años después del presunto final de la Guerra Fría, Berlín sigue siendo el patio de recreo del espionaje internacional.

El pago tenía que ser el primero de diversas transferencias, hasta llegar al

pascuaI
Al menos los estafados tuvieron la posibilidad de elegir meter ahí su dinero o no.

Sin embargo los contribuyentes españoles estamos obligados mediante impuestos a pagarle, entre otras cosas, el váter de oro a los delincuentes que conforman el gobierno de Ucrania.
