La esperanza de vida en España ya supera los 84 años

La esperanza de vida en España sigue creciendo y alcanza, por primera vez en la historia, los 84,01 años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran cómo la esperanza de vida en España vuelve a crecer por cuarto año consecutivo y supera por primera vez la barrera de los 84 años. Hace solo 15 años, la esperanza de vida era tres años inferior a la actual. De hecho, la esperanza de vida en España no ha parado de crecer en las últimas décadas, con la excepción de 2020. El año de la pandemia, y a causa de la alta mortalidad...