Especies invasoras: La globalización ha llegado a la naturaleza

Las especies exóticas invasoras son especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente y que, después de cierto tiempo, consiguen adaptarse al medio y colonizarlo. Un combate desigual en el que lo autóctono es el claro perdedor.

Catapulta #1 Catapulta
Aporte simple de concienciación.

Recordemos que eso de darnos igual la ecología y que algunas especies invasoras lleguen supone luego miles de millones en erradicación y reparación.

Lo que no se gasta en prevenir se gastará 1000 veces más en paliar.
#4 pirat
#1 Totalmente.
El capricho de mascotistas maltratadores de animales nos sale carísimo, molestísimo y peligrosísimo.
Las pesadas cotorras que han desplazado a la avifauna local van a quedar en chiste con los agresivos mapaches y la plaga de cerdolís
aupaatu #2 aupaatu
Los Bancos y Aseguradoras pronto ofreceran a la comunidades la opcion antiokupa de los animales en sus seguros
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Está hablando del turista? :troll:
