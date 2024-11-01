Especies invasoras: La globalización ha llegado a la naturaleza

Las especies exóticas invasoras son especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente y que, después de cierto tiempo, consiguen adaptarse al medio y colonizarlo. Un combate desigual en el que lo autóctono es el claro perdedor.
| etiquetas: especies , invasoras , resumen , vison
Recordemos que eso de darnos igual la ecología y que algunas especies invasoras lleguen supone luego miles de millones en erradicación y reparación.
Lo que no se gasta en prevenir se gastará 1000 veces más en paliar.
El capricho de mascotistas maltratadores de animales nos sale carísimo, molestísimo y peligrosísimo.
Las pesadas cotorras que han desplazado a la avifauna local van a quedar en chiste con los agresivos mapaches y la plaga de cerdolís