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Espantada de Alba Carrillo de TVE: "Nadie me va a llamar la atención en una televisión pública socialista"

Espantada de Alba Carrillo de TVE: "Nadie me va a llamar la atención en una televisión pública socialista"

La televisiva rompe con la cadena pública tras ser supuestamente llamada al orden por su crítica abierta a 'MasterChef' y la presencia de concursantes con pleitos con Hacienda.

| etiquetas: alba carrillo , rtve , masterchef , impuestos
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9 comentarios
20 4 2 K 211 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Pues muy bien por ella por criticar que haya morosos en la tele pública.
13 K 131
#6 eipoc
#1 incluso ser moroso es mejor que ser defraudador.
1 K 30
Tontolculo #2 Tontolculo
Desde luego, estoy de acuerdo con la crítica que se menciona en el artículo
6 K 67
Josecoj #8 Josecoj *
Debería estar prohibido contratar y pagar con público a personas que evaden impuestos o que se van a paraísos fiscales
3 K 39
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
¿Cómo que "espantada"? ¿Ya ni siquiera dan plátanos sin pudrir a los monos que escriben las 'noticias' de El Confidencial?
2 K 34
josde #3 josde
Mejor que se vaya a una telemierda que es donde terminan gente como ella.
2 K 29
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Gente como ella también termina en TVE, a la vista está. La crítica que hizo me parece muy acertada, pero por otra parte ella tampoco debería ser contratada en una televisión pública. Gentuza como esta debería ser apartada de cualquier medio público.
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josde #7 josde
#5 Ni valía para ese programa, ademas ahora ha demostrado lo que es, carne de Antena 3 o Tv5 en algun programas de marujeo.
0 K 20
Doctorow #9 Doctorow *
Quién coño estará por detrás protegiendo a master chef, el programa más facha, donde mandaba la nieta de un menguele franquista, donde maltratan a los concursantes hasta el punto de llevar a una al suicidio, donde otro de los conductores confiesa abiertamente que en su restaurante se practica el esclavismo y todo por el estilo. Y no pasa nada, hoiga.
Y para colmo sacan en La Revuelta a la jefa de producción y tiene una pinta de cayetana clasista y asquerosa que tira patrás.
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menéame