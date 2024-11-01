Un español en Ucrania  

Recibimos a David, un joven español que, con 26 años, viajó a Ucrania en un intento de afrontar sus propios conflictos personales. Pasó seis meses en un entorno de guerra, sin avisar a nadie, y hoy comparte cómo fue vivir aquella realidad: la dureza del día a día, la convivencia con otros voluntarios y el impacto que el conflicto tiene sobre la población ucraniana. Este podcast tiene fines informativos y testimoniales. No busca glorificar ni promover la participación en conflictos armados.