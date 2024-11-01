España tiene ya cerca de 500 MW de baterías en construcción

En total, ya hay 462 proyectos de sistemas BESS que han iniciado su tramitación administrativa cuya capacidad asciende a 7.614 MW. El 47% es para hibridar con alguna planta de renovable, en su mayoría solar y el 53% son para proyectos Stand Alone. Iberdrola posee una cartera de 903 MW, líder destacado y propietario de las baterías que ya están conectadas. Le sigue Endesa con 580 MW, Grenergy 345 MW, Matrix Renewables 305 MW y Forestalia 303 MW
| etiquetas: baterías , hibridación , stand alone , almacenamiento
Pero es que no hay un puto Wh en ningún lado. Vale que hablando de comas el hora por ahorrar saliva .. pero escribiendo, no lo veo.