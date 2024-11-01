edición general
España tiene ya cerca de 500 MW de baterías en construcción

En total, ya hay 462 proyectos de sistemas BESS que han iniciado su tramitación administrativa cuya capacidad asciende a 7.614 MW. El 47% es para hibridar con alguna planta de renovable, en su mayoría solar y el 53% son para proyectos Stand Alone. Iberdrola posee una cartera de 903 MW, líder destacado y propietario de las baterías que ya están conectadas. Le sigue Endesa con 580 MW, Grenergy 345 MW, Matrix Renewables 305 MW y Forestalia 303 MW

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No sé ... una cosa que se llama "el periódico de la energía" y que hable de MW cuando habla de baterías ... no da mucha confianza.

Pero es que no hay un puto Wh en ningún lado. Vale que hablando de comas el hora por ahorrar saliva .. pero escribiendo, no lo veo.
