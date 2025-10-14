España tendrá las regiones más envejecidas de Europa en 2050

Varias comunidades autónomas españolas ocuparán el podio de las regiones con mayor mediana de edad de todo el continente en el año 2050. Se espera que para 2050 el Principado de Asturias, con 59,1 años, y Castilla y León, con 57,9 años, sean los territorios más envejecidos del continente. Por ciudades, la cosa cambia un poco, con Zamora, Ourense, Lugo o Ávila con edades medianas superiores a los 55 años, y en algunos casos, como sería el de Zamora, podrían rozar los 63. Más de la mitad de sus habitantes superarán esa edad en apenas 25 años.