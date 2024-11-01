España sigue a la cola de Europa en infraestructura de carga

Mientras que la penetración del vehículo eléctrico ha vuelto por los fueros previos a mitad del año pasado, con un crecimiento en algunos de los principales mercados europeos, como el español, donde en el primer trimestre ya se ha registrado una mejora del 64,2% acumulando ya 22.028 unidades, en lo relativo a la infraestructura de carga el panorama no es exactamente el mismo. Así se desprende del último Informe de Carga de VE 2025 elaborado por gridX, en el que se ofrece una visión general de cómo está la situación de los cargadores en Europa.