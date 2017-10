España con sangre entra  

No, el artículo 155, como rezarle a la virgen de la cueva, no sirve para nada, ni sirve para nada encarcelar líderes sociales, ni tampoco sirve para absolutamente nada poner a miles de guardias civiles a perseguir papeletas o golpear a quienes las llevan en la mano. No sirve para nada, excepto para dejar un problema urgente para mañana, que por otro lado, y aquí viene la utilidad de la pieza mecánica del 155, es la estrategia histórica de la derecha española: entre solucionar algo y pisotear al de enfrente a costa del bien de todos, no hay duda