La España rural revive y gana población por séptimo año consecutivo

Los municipios de menos de 5.000 habitantes han aumentado su población en 22.020 personas en 2024, lo que supone el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural. Según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2018 los pequeños municipios han incrementado su censo en un total de 163.027 personas.

"A pesar de esta tendencia positiva, todavía hay excepciones. Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de sus pequeños municipios, manteniendo un saldo vegetativo negativo que no se compensa con la llegada de nuevos residentes."

Como alguien que se dio un garbeo por CyL y Asturias buscando vida rural os lo digo, es porque no hacen nada ni quieren hacer y solo hacen algo para que no poder algún…   » ver todo el comentario
Con 3 millones de nuevos habitantes desde la pandemia... será que les ha caído la pedrea. :coletas:
