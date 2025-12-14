La España rural revive y gana población por séptimo año consecutivo

Los municipios de menos de 5.000 habitantes han aumentado su población en 22.020 personas en 2024, lo que supone el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural. Según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2018 los pequeños municipios han incrementado su censo en un total de 163.027 personas.