·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7573
clics
El bulo viral de El Debate
4776
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
4378
clics
Observa su pierna
4458
clics
Spot del Partido Verde de Gran Bretaña
5681
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
más votadas
513
Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años
344
Asesinato de Alex Pretti [EN]
345
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
420
Un hombre muere en Minneapolis tiroteado por la policía en plena crisis por las redadas antiinmigrantes de Trump
525
El colapso de las urgencias hospitalarias y la entrada del Modelo Sanitario Estadounidense en España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
6
clics
España registra su mayor índice de envejecimiento de su historia alcanzando el 148% en 2025
Según un análisis realizado por la Fundación Adecco ya se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (en 2024 la cifra alcanzó el 142,3%).
|
etiquetas
:
españa
,
viejos
,
ancianos
3
1
2
K
40
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
2
K
40
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Si movemos en redes que es un país para viejos sacamos a los guiris expats y demas de venir a España y bajamos precios
Y dirás, pero así atraes a los ancianos! bueno esos usan poco internet y en su mayoría no salen de facebook
0
K
18
#2
BoosterFelix
El que es pobre y reemplazado es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza.
Van a faltar strikes para tantos aporófobos.
Y no dejéis de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la monarquía. Recordad que cuantas más medallas les pongáis a los Borbones y mas aniversarios suyos celebréis, mejor os irá el Reino de España a vosotros, es decir, a ellos, a los Borbones.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y dirás, pero así atraes a los ancianos! bueno esos usan poco internet y en su mayoría no salen de facebook
Van a faltar strikes para tantos aporófobos.
Y no dejéis de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la monarquía. Recordad que cuantas más medallas les pongáis a los Borbones y mas aniversarios suyos celebréis, mejor os irá el Reino de España a vosotros, es decir, a ellos, a los Borbones.