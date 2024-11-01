edición general
España registra su mayor índice de envejecimiento de su historia alcanzando el 148% en 2025

Según un análisis realizado por la Fundación Adecco ya se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (en 2024 la cifra alcanzó el 142,3%).

Si movemos en redes que es un país para viejos sacamos a los guiris expats y demas de venir a España y bajamos precios

Y dirás, pero así atraes a los ancianos! bueno esos usan poco internet y en su mayoría no salen de facebook
El que es pobre y reemplazado es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza.

Van a faltar strikes para tantos aporófobos.

Y no dejéis de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la monarquía. Recordad que cuantas más medallas les pongáis a los Borbones y mas aniversarios suyos celebréis, mejor os irá el Reino de España a vosotros, es decir, a ellos, a los Borbones.
