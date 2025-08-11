España registra 328 casos de sarampión este año, un 43% más que en todo 2024

España notificó ya 328 casos de sarampión este año, 43% más que los 229 de todo 2024, según el último informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). De ellos, 100 eran importados, 87 tenían relación con casos importados y 131 origen desconocido o se investigan. Instan a mantener la vigilancia por la vacunación deficiente en varios países de la UE/EEE, importación de casos y aumento de viajes y movilidad en vacaciones.