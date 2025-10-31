·
España reconoce la “injusticia y el dolor” causados a “los pueblos originarios mexicanos”
La inauguración de una gran muestra de arte indígena mexicano en cuatro sedes españolas se convierte en un gesto de acercamiento entre los dos países
etiquetas
españa
reconoce
dolor
indigenas
mejico
10
1
0
K
138
actualidad
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
Natxelas_IV
*
Menudo moñas. No hay nada de lo que pedir perdón y sí mucho que nos tienen que agradecer. Qué vergüenza de menestro.
6
K
40
#9
NPCMeneaMePersigue
#3
Entonces la invasión árabe de Europa de la que hablaís está bien por la misma lógica, nosotros montamos guerras y ellos traen paz o algo asi no?
1
K
30
#10
Andreham
*
#3
¿Te tienen que agradecer?
¿Juan Luis Herialdo de las Mercedes, que vive en Oaxaca, te tiene que agradecer a TI el qué?
Ojo, esto va en las dos direcciones: tú no tienes que pedirle perdón por nada a Juan Luis Herialdo de las Mercedes.
0
K
8
#12
Einwanderer
#3
Agradecer tener una comprensión lectora mejor que la tuya, probablemente, porque el artículo dice, incluso: "no ha sido una petición explícita de disculpas" y aún así no lo has entendido.
0
K
7
#4
Meneador_Compulsivo
Este desgobierno de baizuos no decepciona:
⦁ México y España ya habían firmado un acuerdo de paz y olvido en 1836
⦁ Fernando Cervantes, historiador mexicano: "Es absurdo hablar de genocidio en el contexto de la conquista de América"
…
» ver todo el comentario
1
K
31
#5
vviccio
Una cosa de hace más de 500 años provocada por súbditos de la corona de Castilla y Aragón cuando tienen agravios más recientes con EEUU.
Esto es populismo como el que practican los charlatanes de Nox.
1
K
25
#6
salchipapa77
Menuda chorrada. Esperando a que Roma nos pida perdón, y tantos otros.
1
K
17
#15
g3_g3
#14
Si, los principios que tiene ya los ha dejado muy claros.
El principal es no tener vergüenza, por no hablar de su incoherencia absoluta.
0
K
11
#1
DenisseJoel
Ahora que lo diga Felipe de rodillas. Los dos Felipes.
0
K
11
#8
g3_g3
En serio que tenía al Sr. Albares por alguien digno, cuerdo y cabal.
Una vez más me equivoqué, como con el Sr. Iglesias.
0
K
11
#11
g3_g3
#8
Claro que sabiendo su posición respecto al Sáhara, la culpa la tengo yo de haberle dado credibilidad.
0
K
11
#14
Dav3n
*
#11
Pues qué quieres que te diga, sin ser fan de él, de Iglesias, al menos, tiene algún principio.
Y eso está clarísimo dada la campaña en su contra desde las cloacas del estado y su marcha como político de primera línea después de haberse comido tal bajeza. Estoy esperando a que Sánchez denuncie enérgicamente tal desfachatez...
El fallo de Podemos siempre fue que dentro del capitalismo es inviable un partido de izquierda medianamente exigente. Es que el marco socioeconómico no da para más.
Es una dictadura encubierta de "libertad económica". Porque mientras puedas pagar serás libre pero dios te libre de caer en ruina...
0
K
11
#13
lameth
Para todos aquelos que andan escocidos con esto:
Es España como institución, no vosotros personalmente.
0
K
10
#7
CharlesBrowson
la mania de comer pimientos picantes a todas horas para disimular el sabor de su comida los tienen encabronados desde antes de nuestra llegada
0
K
8
#2
cocococo
Los pueblos originarios ya se encargaban ellos mismos de putearse entre ellos:
youtu.be/aG8WqEyXIyc
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
