"España puede convertirse en la plataforma industrial de China hacia la Unión Europea"

Lo ha dicho el comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo de España, Jaime Peris, en el I Foro China-España de Energía Verde, evento que ha sido organizado esta semana en el madrileño Palacio de Linares por la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España. El Foro ha reunido a casi 300 profesionales e inversores de ambos países. El reto es escalar la actual colaboración hacia la manufactura avanzada, la transferencia tecnológica y la I+D+i en conjunto.