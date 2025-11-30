"España puede convertirse en la plataforma industrial de China hacia la Unión Europea"

Lo ha dicho el comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo de España, Jaime Peris, en el I Foro China-España de Energía Verde, evento que ha sido organizado esta semana en el madrileño Palacio de Linares por la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España. El Foro ha reunido a casi 300 profesionales e inversores de ambos países. El reto es escalar la actual colaboración hacia la manufactura avanzada, la transferencia tecnológica y la I+D+i en conjunto.
Por supuesto todavía hay trampas que se pueden hacer, como inflar el valor del trabajo que se realiza en la UE, pero eso solo funciona hasta cierto punto porque en algún momento deja de ser competitivo frente a la importación directa por muchos aranceles que le pongas.
Hay industrias esas trampas, o agujeros en la legislación, funcionan muy bien, por ejemplo marcas de lujo donde reciben los productos de China y aquí simplemente le pegan el logo y lo venden por 1.000 veces más de lo que les costó.
A lo que yo añado: Nadie explota más a un español que el capital chino, después del estadounidense y del alemán.
Solo somos escoria.
Vamos, yo no conozco ninguna fábrica que entren tierras ricas en metales y minerales y salgan electrodomésticos, coches, maquinas....