edición general
10 meneos
16 clics
"España puede convertirse en la plataforma industrial de China hacia la Unión Europea"

"España puede convertirse en la plataforma industrial de China hacia la Unión Europea"

Lo ha dicho el comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo de España, Jaime Peris, en el I Foro China-España de Energía Verde, evento que ha sido organizado esta semana en el madrileño Palacio de Linares por la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España. El Foro ha reunido a casi 300 profesionales e inversores de ambos países. El reto es escalar la actual colaboración hacia la manufactura avanzada, la transferencia tecnológica y la I+D+i en conjunto.

| etiquetas: china , ue , plataforma , energía verde , industria
8 2 0 K 92 Energias
13 comentarios
8 2 0 K 92 Energias
Comentarios destacados:    
#1 Pitchford
A ver con qué nos amenaza EEUU..
5 K 75
#3 veratus_62d669b4227f8
#1 Con Marruecos
3 K 39
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#3 Y más aranceles
0 K 7
#8 chavi
#3 Entonces no hay problema.
0 K 12
cocolisto #10 cocolisto
#1 A ver si toda la iquina y golpismo judicial no es ya acción patrocinada y fomentada por el aparato norteamericano y judío...
1 K 32
#11 Pitchford
#10 Yo creo que ésto es un producto nacional puro, como el jamón ibérico de bellota..
0 K 17
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Plataforma industrial? ¿O donde se junta un puzzle de 2 piezas para poder tener el cuño de fabricado en la UE? :-O
1 K 28
Gry #6 Gry
#2 Hay "normas de origen" que se crearon para impedir exactamente eso.

es.wikipedia.org/wiki/Normas_de_origen

Por supuesto todavía hay trampas que se pueden hacer, como inflar el valor del trabajo que se realiza en la UE, pero eso solo funciona hasta cierto punto porque en algún momento deja de ser competitivo frente a la importación directa por muchos aranceles que le pongas.

Hay industrias esas trampas, o agujeros en la legislación, funcionan muy bien, por ejemplo marcas de lujo donde reciben los productos de China y aquí simplemente le pegan el logo y lo venden por 1.000 veces más de lo que les costó.
1 K 32
Torrezzno #9 Torrezzno
El futuro pasa porque seamos una provincia China
0 K 20
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#12 Obviamente, lo que digo es que la UE es la que deberá valorar si le interesa ese chanchullo para poner el logo de fabricado en la UE, y legislar en función de eso. Porque eso perjudica a la misma industria que si que da trabajos, y toda una actividad paralela que se monta alrededor de una verdadera fábrica, como digamos una de coches. Se crea una cadena de suministros que no la tienes con ese modelo, de traerlo todo y montarlo y poner el logo. Claro está, eso si tienes industria del mismo sector.
0 K 16
#4 Archaic_Abattoir *
Nos convertirán en esclavitos de las empresas chinas. Ya lo dice Adrián Díaz: "Nadie explota más a un chino que otro chino".
A lo que yo añado: Nadie explota más a un español que el capital chino, después del estadounidense y del alemán.

Solo somos escoria.
0 K 8
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Obviamente mejor que lo haga España, que que lo haga otro de la UE. Pero la UE tendrá que ver si le vale la pena montar fábricas que solo ensamblen piezas.
0 K 16
#12 Archaic_Abattoir
#7 La UE no será la que monte esas fábricas. Serán empresas chinas. Por otro lado casi todas las "fábricas" en realidad son ensambladoras.
Vamos, yo no conozco ninguna fábrica que entren tierras ricas en metales y minerales y salgan electrodomésticos, coches, maquinas....
0 K 8

menéame