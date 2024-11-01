edición general
España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados que no se pueden acoger al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.

| etiquetas: españa , israel , territorios palestinos ocupados , importaciones
fofito #3 fofito
Lo que hay que hacer es no importar,no comerciar en absoluto con Israel.
Así boicoteas a los colonos usurpadores y a presionas al resto de ciudadanos que prefieren mirar para otro lado.
mecheroconluz #2 mecheroconluz
Como si no pudieran falsearlo...
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
Vaya chiste de mal gusto... las sanciones deberían ser contra todo el estado de Israel
Esto es ridículo y una tomadura de pelo.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
a menos que...haiga alguna hemerjencia, que ya nos conocemos, bribones :troll:
