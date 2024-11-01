España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados que no se pueden acoger al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.
| etiquetas: españa , israel , territorios palestinos ocupados , importaciones
Así boicoteas a los colonos usurpadores y a presionas al resto de ciudadanos que prefieren mirar para otro lado.
Esto es ridículo y una tomadura de pelo.