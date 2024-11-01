edición general
España podría ser uno de los países de Europa con más nieve acumulada en el puente de diciembre

La llegada de varios frentes dejará más precipitaciones en España, con nevadas importantes en zonas de montaña a las puertas del puente de diciembre.

jonolulu #4 jonolulu
Sobre todo porque el resto de países de Europa no celebran el día de la Constitución Española :troll:
makinavaja #6 makinavaja
#4 ...y menos tienen puentes.... :troll: :troll:
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
De los creadores de "Matamos a 230 personas para no molestar al turismo en Valencia" llega el siguiente capítulo

A ver como disimulamos esto para que la gente consuma durante una nevada histórica, cojan palomitas y disfruten de España y como se pone la economía por encima del meteorito
plutanasio #2 plutanasio
Lo que llevo viendo en mi pueblo desde que era un guaje, aunque ya no nieva ni de coña como antes, que me acuerdo que había que ir a casa de mi abuela a palear porque la nieve cubría por encima de la puerta y no podía salir.
estemenda #7 estemenda
¡Vuelve, Filomena, fue bonito! :-)
#3 gadish
Ains, a ver si me puedo escapar en navidades un dia a asturias :-)
