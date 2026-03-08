edición general
España es el país europeo con más porcentaje de recién nacidos de madres de 40 años o más

España no solo destaca por la baja maternidad, también por la llegada cada vez más tardía de los hijos. España es, junto a Grecia, el único en el que más del 10% de los niños nacen de madres de 40 años o más

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya el sur de europa mas turístico España, Grecia, Italia, es donde más les cuesta a las familias tener hijos

Si la clase trabajadora no puede tener familia, quien se quedan esas casas? eh  media
Dragstat #3 Dragstat
#1 Perfectamente resumido en el artículo:

"En estos países se junta la mala calidad del empleo con el alto coste de la vida. La presencia de sectores de bajo valor añadido es más frecuente en el sur de Europa, con un puesto destacado del turismo, lo que deriva en empleos precarios. Pero el coste de la vida es alto precisamente debido a la cantidad de personas del resto de Europa que quieren tener una residencia en estas zonas"
#4 Grahml *
#3 Deberían mencionar también las técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, donación de óvulos, etc.

Factores determinantes para tal estadística.
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 "Si la clase trabajadora no puede tener familia, quien se quedan esas casas"
Quien ?
javierchiclana #2 javierchiclana
"Artículo para suscriptores":  media
taSanás #5 taSanás
Claro, en cuanto pueden emanciparse xD
Don_Pixote #7 Don_Pixote
yo he tenido crío a los treinta y muchos, y ya me duele la espalda

No me quiero imaginar con 40-50 por el parque
