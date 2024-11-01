edición general
España necesita renovar más de siete millones de viviendas: cómo planificar rehabilitaciones energéticas realistas

Las viviendas desempeñan un papel clave en el cumplimiento de los objetivos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En la Unión Europea, representan alrededor del 26 % del consumo de energía final. En España, el 75 % de los edificios son ineficientes y su edad media ronda los 43,5 años. La oleada de rehabilitación que necesitan ya está en marcha, pero ¿se está llevando a cabo de forma adecuada? Las ayudas de rehabilitación se conceden en base al ahorro energético esperado y han intensificado en los últimos años los esfuerzos.

actualidad
YSiguesLeyendo
descentralizar población, no, descentralizar empleo, una cosa lleva a la otra. y sí, ésa es la cuestión principal del acceso a la vivienda: no se trata del qué (qué tipo de vivienda, en qué condiciones, etc.) ni de quiénes (para qué personas esas viviendas), sino dónde, pues donde no hace falta vivienda porque no hay empleo ni población sobran, y donde cada vez hay más empleo y más población cada vez hay menos vivienda disponible. el problema es dónde. y no tiene sentido que el chiringuito…   » ver todo el comentario
Supercinexin
Y también construir otros siete millones nuevas.
juanac
#1 Pero si hay como 10 millones de viviendas vacías... Lo que hay que hacer es descentralizar población. No hay solución a la vivienda que se base en meter a 10 millones de personas en 50km2. España tiene +500000km2
