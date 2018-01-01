España logra luz verde para exportar cerezas a China

La autorización para la cereza se suma a la creciente lista de productos vegetales españoles que ya tienen acceso al mercado chino, entre los que se encuentran cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa, caqui y almendra. También se exportan productos para alimentación animal como avena, pasta de aceituna y alfalfa deshidratada. Desde junio de 2018, España y China han firmado 11 protocolos que facilitan el acceso de productos agroalimentarios españoles. Actualmente, se negocian los expedientes para la exportación de higo seco y pistacho.