edición general
11 meneos
11 clics
España logra luz verde para exportar cerezas a China

España logra luz verde para exportar cerezas a China

La autorización para la cereza se suma a la creciente lista de productos vegetales españoles que ya tienen acceso al mercado chino, entre los que se encuentran cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa, caqui y almendra. También se exportan productos para alimentación animal como avena, pasta de aceituna y alfalfa deshidratada. Desde junio de 2018, España y China han firmado 11 protocolos que facilitan el acceso de productos agroalimentarios españoles. Actualmente, se negocian los expedientes para la exportación de higo seco y pistacho.

| etiquetas: agricultores , cereza , china , españa , comercio , campo español
11 0 0 K 130 actualidad
17 comentarios
11 0 0 K 130 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 R2dC
#2 Te corrijo esos fallos de traducción. :troll:

En chino es asi: "Es el melcado, amigo"
2 K 46
unodemadrid #1 unodemadrid
Ahora compraran todas y las pocas que queden aquí subirán mucho el precio, será un producto de lujo si no lo era ya. Tendremos que comer las cerezas de otros países.
4 K 46
Anfiarao #2 Anfiarao
#1 es el mercado, amego?
2 K 39
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 #2 Si sube el precio es por que es un producto demandado por la calidad, también incluye la cosecha si ha sido buena o mala por el clima, aparte hay que pagar la mano de obra, eso sin contar el beneficio que se tiene que llevar el empresario por arriesgar.

Es que lo queréis todo, Netflix, viajar y comer bien.
2 K 36
#8 R2dC
#3 Y aguacate en mis tostadas
0 K 13
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 el típico aguante de Asturias de toda la vida xD
0 K 20
unodemadrid #11 unodemadrid
#3 A mi me da igual, tengo un cerezo y me da suficientes cerezas para nuestro consumo.
0 K 6
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#11 entonces deberías de alegrarte por los empresarios y trabajadores del sector
0 K 20
unodemadrid #14 unodemadrid
#13 No me alegro, lo siento, no me gusta que venga gente de fuera con mas dinero que nosotros a comprar nuestras cosas, es prohibirla a los locales y si, ya se que es el mercado, amigo. Se vaticina un aumento significativo del precio que ya de por si era alto.
0 K 6
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#14 intervenir el mercado? Solo los comunistas y Trump lo hacen
0 K 20
#15 Leon_Bocanegra
#11 los mejores cerezos, los de Madrid.
1 K 32
#4 Leon_Bocanegra
#1 como comprenderás, al productor y al exportador de cerezas, eso les importa una mierda.
Dicho esto , llevamos exportando cerezas toda la puta vida y no se ha muerto nadie por escasez de cerezas, vendérselas a los malvados chinos no va a ser la hecatombe
0 K 12
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 deja de pagar Netflix y viajar y podrás comer producto español del bueno :troll:

(Modo gran tenedor de viviendas para especular off)
0 K 20
#7 Leon_Bocanegra
#5 perdone caballero, pero yo solo consumo FlixOlé y mis viajes son a sitios cercanos, el último fue hace unas semanas, a Torre Pacheco, por unos motivos que no vienen al caso.
Vivaspaña y abajo los chinos que nos sus roban las cerezas
0 K 12
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#7 lo único extranjero que consumes son puros habanos o vas más al Farías para ver las corridas?
0 K 20
#12 Leon_Bocanegra
#10 Habanos? Me tomas por comunista? Yo solo fumo Puritos Reig, que son españoles a pesar de ese nombre catalufo.

Pepe, un purito!
0 K 12
antesdarle #17 antesdarle
Me parece bastante irresponsable como está el mundo que no se fomente el consumo de proximidad. Es delirante comer algo que tiene que viajar durante semanas.
0 K 10

menéame