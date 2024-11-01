España lidera las infecciones en Europa por un peligroso hongo que se contagia en hospitales

El Centro Europeo de Enfermedades alerta de que la Candidozyma auris –antes Candida auris–, que provoca brotes hospitalarios difíciles de controlar y que ha causado más de 1.800 casos entre 2013 y 2023 en España, ha pasado en pocos años de registrar casos aislados a propagarse rápidamente.
Candida auris existe en España desde hace más de 7 años. Hasta ahora solo en focos hospitalarios de la Comunidad Valenciana y alguna otra zona limitada de España. Era cuestión de tiempo que se diseminara.
Este hongo es oportunista, es peligroso sólo en inmunodeprimidos y personas graves especialmente en entorno de UCI, no es peligroso en inmunocompetentes. Su principal problema es su resistencia intrínseca a azoles como… » ver todo el comentario