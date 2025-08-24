En España se jubilarán 5 millones de personas en los próximos 10 años y solo 2 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, ¿de dónde saldrán los trabajadores?

La incorporación de nuevos empleados será insuficiente, por lo que urgen políticas de atracción de la inmigración y reconocimiento de cualificaciones para cubrir vacantes y mantener el sistema de pensiones
Faltarán empleados igualmente para sostener los presupuestos que requiere un país de las dimensiones de España. En Islandia necesitan menos presupuesto pero no son mas de 400.000 personas y casi todos apiñados en el sur. Así que ni tienen autopistas y ni siquiera asfaltadas muchas de sus carreteras (para ir al norte del país o vas ne avioneta o por un largo camino de tierra). ¿Quieres eso en España? Pues si no es así, se necesitan más empleados.
Esto es solo una nota aclaratoria.
Respecto a la noticia, ya se ha demostrado no solo en España, sino a lo largo de la historia y en múltiples países, que la inmigración soluciona la falta de trabajadores.
Lo que temen es quedarse sin "ejercito industrial de reserva" y que los trabajadores tengan capacidad de negociación en cuanto a salarios y condiciones laborales
Solo tienes que ir a contratar a uno que sea autónomo para hacer una ñapa, ahí verás de verdad lo que ha subido la vida y como están tomando el pelo al currito de nómina.
Lo dicho, todas soluciones encaminadas a tener bien nutrido el "ejército industrial de reserva", de aumentar salarios y reducir paro juvenil ni palabra