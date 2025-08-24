edición general
En España se jubilarán 5 millones de personas en los próximos 10 años y solo 2 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, ¿de dónde saldrán los trabajadores?

La incorporación de nuevos empleados será insuficiente, por lo que urgen políticas de atracción de la inmigración y reconocimiento de cualificaciones para cubrir vacantes y mantener el sistema de pensiones

¿Pero no habíamos dicho que con la IA y la robotización cada vez harán menos falta las personas?
#4 ¿Ves a algún gobierno implantando la cotización de las IAs y los robots a la seguridad social? Pues eso...
#6 El Liberalismo, sistema que estamos esforzándonos en implantar y que vota una inmensa mayoría de la gente, también tiene solución a esos problemillas de pensiones y sanidad. Por eso no hay que preocuparse.
#4 No te has enterado muy bien lo que estás diciendo
#4 Qué tendrá que ver la IA con la creación de empleo? No me seas neoludita.

Faltarán empleados igualmente para sostener los presupuestos que requiere un país de las dimensiones de España. En Islandia necesitan menos presupuesto pero no son mas de 400.000 personas y casi todos apiñados en el sur. Así que ni tienen autopistas y ni siquiera asfaltadas muchas de sus carreteras (para ir al norte del país o vas ne avioneta o por un largo camino de tierra). ¿Quieres eso en España? Pues si no es así, se necesitan más empleados.
#12 En Islandia puedes hacer un recorrido circular completo de la isla por carreteras perfectamente asfaltadas y las comunicaciones con poblaciones, también suelen estar asfaltadas. Otra cosa son las tierras altas, donde para ir, es por pistas y en muchas ocasiones en 4x4. El motivo por el que están “apiñados” ( que no están apiñados) es porque en invierno y parte de la primavera y otoño, la zona central de la isla es inhabitable y la población se distribuye por el litoral, especialmente sur-oeste, pero también en el norte (Akureyri).
Esto es solo una nota aclaratoria.
Respecto a la noticia, ya se ha demostrado no solo en España, sino a lo largo de la historia y en múltiples países, que la inmigración soluciona la falta de trabajadores.
"Por lo que urgen políticas de atracción de la inmigración y reconocimiento de cualificaciones para cubrir vacantes y mantener el sistema de pensiones" No sea cosa que haya que pagar sueldos decentes a los españoles.
#1 Sí, se ve que con un 10% de la población activa en el paro no es suficiente para cubrir vacantes. Quizás es que no les sale a cuenta trabajar por cuatro perras…
#5 o trabajan en negro
De bajar el paro juvenil del 25% al 2%
No entrarán, sólo se darán algunos latigazos más y listo.
Consultando a Gemini, el paro juvenil en España en 2025 es del 25%. Lo que dice el artículo es puro sensacionalismo.
Entre 2026 y 2035 llegarán a nuestro país 4,59 millones de extranjeros, de los cuales entorno al 80% estará en edad de trabajar, según detalla el informe. Sin embargo, incluso ese flujo migratorio podría no ser suficiente: tan solo 2,5 millones de estas personas se integrarán activamente en el empleo, según las previsiones.

Lo que temen es quedarse sin "ejercito industrial de reserva" y que los trabajadores tengan capacidad de negociación en cuanto a salarios y condiciones laborales
#13 ya lo hay esa capacidad de negociación, lo que pasa es que el currito aún no se ha enterado, debe estar ocupado con el Netflix y tal.
Solo tienes que ir a contratar a uno que sea autónomo para hacer una ñapa, ahí verás de verdad lo que ha subido la vida y como están tomando el pelo al currito de nómina.
No pasa nada, se les suben los costes de cotizaciones a los trabajadores. Antes extraerles los higadillos a los cotizantes que pensar que España no puede tener uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo, no vayamos a perder las elecciones.
¿Habéis preguntado a IDA cuantos millones de jubilados morirán en los próximos 10 años?
y el babyboom llega casi hasta los 80. va a correr mucha ssangr en los próximos años. yo creo que que van a protestar hasta los castellanos
"España se enfrenta a la necesidad de articular políticas de inmigración activas y de reconocimiento de cualificaciones, junto a soluciones dirigidas a la formación de nuevos trabajadores y al estímulo de la natalidad, para poder garantizar la sustitución de la fuerza laboral que se perderá por el aluvión de jubilaciones en la próxima década"

Lo dicho, todas soluciones encaminadas a tener bien nutrido el "ejército industrial de reserva", de aumentar salarios y reducir paro juvenil ni palabra
"Roboces" :-D
Parece que en sus cuentas, en 10 años no morirá ninguno de los jubilados actuales. Bulo. Están preparando el terreno para cuando gobiernen los nazis.
Pensando en factores opuestos, sería interesante conocer la estimación de cuántos pensionistas van a fallecer en el mismo período.
#20 Aquí, las estimaciones no existen directamente acusarán a Isabel Díaz Ayuso del fallecimiento de pensionistas en el periodo .
De los que están en paro, que son muchos.
Cerrarán muchas empresas, unas por no tener trabajadores y otras por jubilación. Las que queden se preparan por los trabajadores, que tendrán un sueldo digno parte no les quedará otra
