España ha ejecutado desde 2018 un total de 54.530 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones

España ha ejecutado desde 2018 más de 54.500 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita. Desde los CIE en España desde el año 2018 al 30 de septiembre de 2025, se han ejecutado 15.655. El total de solicitantes de protección internacional ingresados en las salas habilitadas de los puestos fronterizos fueron de 24.146 personas en el puesto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.