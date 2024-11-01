España ha ejecutado desde 2018 un total de 54.530 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones

España ha ejecutado desde 2018 más de 54.500 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita. Desde los CIE en España desde el año 2018 al 30 de septiembre de 2025, se han ejecutado 15.655. El total de solicitantes de protección internacional ingresados en las salas habilitadas de los puestos fronterizos fueron de 24.146 personas en el puesto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
aunque cada vez toquemos a menos, los servicios cada vez sean peores, la vivienda sea un drama, y cada vez paguemos más impuestos
en el mundo hay ocho mil millones de personas, no podemos salvarlos a todos. no tener límites a la gente que viene no puede salir bien.
Un salario bajo cotiza poco y se complementa con ayudas, por lo que el coste para el estado es enorme
Traer (o dejar pasar) a alguien que cobre ayudas o cobre un salario por debajo del salario medio es un drama, para todos
Traer a Una persona más cobrando salario mínimo (suponiendo que trabaje y no viva de ayudas) es bajar el salario promedio, es empobrecer al país.
Lo demás, es verborrea de mitin político para descerebrados.
Pero el tema es que no pueden optar a ayudas solo por el hecho de estar en suelo español. Eso es falso.
En cuanto a las ayudas, no he dicho que solo por estar en suelo español (aunque si las hay, porque por ejemplo la sanidad es universal) también es cierto que se regulariza muy pronto a cualquiera que tenga interés, y de ahí a cobrar ayudas hay poco trecho.
Pero claro, eso a los fachapobres no les cuadra, porque por una parte entienden y defienden que el patrón quiere inmigrantes ilegales para hundirlos en la mierda y pagarles una mierda de sueldo, así que son "competencia" (están a un canto de un duro de darse cuenta de quién es el malo, pero no se lo spoileéis, es toda una experiencia de vida cuando te hace click la patata) y por otra parte odian a todos los pobres como ellos, ya que se odian a sí mismos por ser tan peleles.