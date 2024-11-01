edición general
España ha ejecutado desde 2018 más de 54.500 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita. Desde los CIE en España desde el año 2018 al 30 de septiembre de 2025, se han ejecutado 15.655. El total de solicitantes de protección internacional ingresados en las salas habilitadas de los puestos fronterizos fueron de 24.146 personas en el puesto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

ChatGPT #1 ChatGPT
hay que irse a 7 años atrás para conseguir tener un dato "gordo" y que parezca que se hace algo
DaniTC #2 DaniTC
#1 ¿Eso es bueno o es malo?
crycom #3 crycom
#2 Malo, significa que esto es un coladero.
DaniTC #4 DaniTC
#3 ¿De qué? ¿De gente pobre?
crycom #5 crycom
#4 De gente que no aporta ni ha seguido los cauces legales para entrar.
ChatGPT #6 ChatGPT *
#4 sí, de gente pobre que empobrece el país. pero sube el PIB, que es lo que ahora ponemos como bandera del progresismo...
aunque cada vez toquemos a menos, los servicios cada vez sean peores, la vivienda sea un drama, y cada vez paguemos más impuestos

en el mundo hay ocho mil millones de personas, no podemos salvarlos a todos. no tener límites a la gente que viene no puede salir bien.
#8 DenisseJoel
#6 Pero si entra gente pobre, bajan los costes laborales. ¿No es eso bueno para nuestras empresas?
ChatGPT #9 ChatGPT *
#8 por supuesto que no, bajar el salario medio y mediano es una situación terrible para la economía.

Un salario bajo cotiza poco y se complementa con ayudas, por lo que el coste para el estado es enorme

Traer (o dejar pasar) a alguien que cobre ayudas o cobre un salario por debajo del salario medio es un drama, para todos
DaniTC #10 DaniTC
#9 ¿Pero no ganan en esos empleos el salario mínimo? ¿Cómo pueden bajar los salarios?
ChatGPT #11 ChatGPT *
#10 entiendes que no todo el mundo trabaja, no todo el mundo trabaja 40 horas y que el salario mínimo está por debajo SIEMPRE del salario promedio?

Traer a Una persona más cobrando salario mínimo (suponiendo que trabaje y no viva de ayudas) es bajar el salario promedio, es empobrecer al país.
DaniTC #13 DaniTC
#11 ¿Cómo es posible que viva de ayudas si es un sin papeles? ¿Cómo es posible que quiten trabajos si dicen que hay puestos sin cubrir porque los españoles no queremos esos empleos? Eso es lo que dicen los empresarios.
ChatGPT #14 ChatGPT *
#13 deja de descentrar el tema, yo no he dicho que quiten puestos de trabajo. Digo que venir a vivir de ayudas o a cobrar el salario mínimo no nos beneficia como país. Es un hecho económico incontestable, y que comprobamos en el día a día.

Lo demás, es verborrea de mitin político para descerebrados.
DaniTC #15 DaniTC
#14 has dicho que cada vez tocamos a menos, ¿el empleo estaría fuera de tu argumento? Igual te he entendido mal, pero era una frase muy genérica.

Pero el tema es que no pueden optar a ayudas solo por el hecho de estar en suelo español. Eso es falso.
ChatGPT #16 ChatGPT
#15 joder, vengo diciendo PIB desde el principio

En cuanto a las ayudas, no he dicho que solo por estar en suelo español (aunque si las hay, porque por ejemplo la sanidad es universal) también es cierto que se regulariza muy pronto a cualquiera que tenga interés, y de ahí a cobrar ayudas hay poco trecho.
#12 Piromanu *
#10 Subiendo la inflación bajan los salarios. Y muchos no se dan cuenta. Las elites son mas listas que nosotros.
Andreham #7 Andreham
Pues para mi la lectura es que no entra tanta gente como abc, okdiario y larazon dicen; porque si "sólo" se han negado 50k de entradas y se ha expulsado a 24 y devuelto a 20k (otros 44k) no habrá tanta gente entrando.

Pero claro, eso a los fachapobres no les cuadra, porque por una parte entienden y defienden que el patrón quiere inmigrantes ilegales para hundirlos en la mierda y pagarles una mierda de sueldo, así que son "competencia" (están a un canto de un duro de darse cuenta de quién es el malo, pero no se lo spoileéis, es toda una experiencia de vida cuando te hace click la patata) y por otra parte odian a todos los pobres como ellos, ya que se odian a sí mismos por ser tan peleles.
0 K 8

