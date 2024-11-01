·
España: el gobierno más militarista desde la ‘Transición’
Más de 93.000 millones de euros para el militarismo han pasado a lo largo de este año por las sesiones del Consejo de Ministros sin que nadie levantara un dedo
|
etiquetas
:
psoe
,
militarismo
,
gasto
,
impuestos
3
1
0
K
43
politica
6 comentarios
3
1
0
K
43
politica
#1
Supercinexin
Entonces los de derechas OTANistas votarán a Sánchez, ¿no? Otra cosa que hace bien el Presidente. Es un no parar.
2
K
37
#3
desastrecolosal
He votado negativo este meneo debido a que la fuente o vía se encuentran en la lista de MIERDA (Medios Informativos Expertos en Repugnantes Deposiciones de Artículos).
Son MIERDA:
[ ] www.aporrea.org/
[ ] www.burbuja.info/
[ ] www.dailymail.co.uk/
[ ] www.elnuevoalcazar.es/
[ ] www.eldiario.es/
[ ] www.elplural.com/
[ ] www.esradio.fm/
[ ] www.gara.net/
[ ] www.intereconomia.com/
[X] kaosenlared.net/
[ ] www.lahaine.org/
[ ] www.larepublica.es/
[ ] www.libertaddigital.com/
[ ] w…
» ver todo el comentario
1
K
14
#2
mariopg
la eurocámara más tragalefa desde la Transición
0
K
8
#4
sliana
Las circunstancias son las que son. Pretenden colgarselo a perro?
0
K
7
#5
Rixx
Jugosas comisiones para alimentar cuentas secretas
0
K
7
#6
alcama
Como se entere Yolanda va a protestar muy muy fuerte
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
