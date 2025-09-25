España gasta en producir y exportar fruta y verdura el doble del agua que usan todos sus hogares

El consumo de agua para la producción de frutas y verduras en España destinadas a la exportación ha duplicado en 2024 el total de todos los hogares españoles. Éste es el dato más impactante que se extrae del informe 'España, el frutero de Europa', presentado este jueves por Greenpeace. La organización ecologista denuncia el impacto social y ambiental del actual modelo agroindustrial español que está exportando cada año “miles de millones de litros de agua en forma de frutas y verduras.
Lo que habría que comprar es el gasto por hectárea relativo a otros años o a otros países. Así sabríamos si tenemos un problema de eficiencia o no.
Claro que tiene sentido comparar con consumo humano, especialmente en un contexto en el que muchas veces los usos agrícolas y los humanos comparten cuencas y embalses.
Serán paletos, porque entonces ¿Cual es la opción que nos dejan? Cultivo de regadío no porque consume agua, cultivo de secano no porque altera el paisaje, cultivo de invernadero no porque genera plásticos... A veces uno piensa que algunos ecologistas sólo quieren la extinción de la raza humana.
ECOLOGISMO SÍ PERO CON LÓGICA
