España gasta en producir y exportar fruta y verdura el doble del agua que usan todos sus hogares

El consumo de agua para la producción de frutas y verduras en España destinadas a la exportación ha duplicado en 2024 el total de todos los hogares españoles. Éste es el dato más impactante que se extrae del informe 'España, el frutero de Europa', presentado este jueves por Greenpeace. La organización ecologista denuncia el impacto social y ambiental del actual modelo agroindustrial español que está exportando cada año “miles de millones de litros de agua en forma de frutas y verduras.