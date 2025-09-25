edición general
España gasta en producir y exportar fruta y verdura el doble del agua que usan todos sus hogares

El consumo de agua para la producción de frutas y verduras en España destinadas a la exportación ha duplicado en 2024 el total de todos los hogares españoles. Éste es el dato más impactante que se extrae del informe 'España, el frutero de Europa', presentado este jueves por Greenpeace. La organización ecologista denuncia el impacto social y ambiental del actual modelo agroindustrial español que está exportando cada año “miles de millones de litros de agua en forma de frutas y verduras.

clavícula #4 clavícula
Este artículo es un despropósito. Comparar el agua dedicada a la agricultura con el agua de consumo no tiene sentido.

Lo que habría que comprar es el gasto por hectárea relativo a otros años o a otros países. Así sabríamos si tenemos un problema de eficiencia o no.
Inkululeko #6 Inkululeko *
#4 tu comentario sí que es un despropósito, no te enteras de nada. El problema no es la "eficiencia", es un modelo de negocio que se basa en la producción para exportar a costa de recursos básicos para la población local.
Claro que tiene sentido comparar con consumo humano, especialmente en un contexto en el que muchas veces los usos agrícolas y los humanos comparten cuencas y embalses.
A ver si pensamos un poco.
#7 ombresaco
#4 Se puede comparar lo que quieras. Por ejemplo, a mi este tipo de comparaciones me sirve para cuando te dicen: Tienes que arreglar la gotita de la cisterna, porque eso son nosécuántoslitros al día... Pues esa gotita es el 1% de mi consumo, si todos los hogares tuvieran esa gotita, se incrementaría un 1% del consumo urbano, que es un pequeño % del consumo industrial, agrario y ganadero, así que nos estamos preocupando por el chocolate del loro, por mucho que "con esa gota se daría de…   » ver todo el comentario
Moixa #8 Moixa
#4 de eficiencia no sé, de agua si. Por ejemplo los olivos son más "eficientes"si los riegas, pero no creo que nuestros acuíferos puedan permitirlo.
Magankie #1 Magankie
Pues nada, a criar cerdos.
#3 torrrquemada
A este paso va a ser lo único que exporte Europa.
J.P.S. #9 J.P.S. *
En serio, a veces por buscar el miedo y el titular los asustahippies de Greenpeace cruzan la linea de la ecopatía. ¡Por supuesto que la agricultura consume más agua que las viviendas! Eso lo sabe hasta un niño de parvulario. Y desde el neolítico cuando descubrimos la agricultura ha sido así, regando el campo desde hace 10000 años en Egipto el valle del Nilo y en Mesopotamia en el valle del Tigris y Eufrates.
Serán paletos, porque entonces ¿Cual es la opción que nos dejan? Cultivo de regadío no porque consume agua, cultivo de secano no porque altera el paisaje, cultivo de invernadero no porque genera plásticos... A veces uno piensa que algunos ecologistas sólo quieren la extinción de la raza humana.
ECOLOGISMO SÍ PERO CON LÓGICA
Pacman #2 Pacman
Está diciendo el informe que las frutas y verduras se componen en gran porcentaje de agua?

Quien lo hubiera pensado
#5 mam23
#2 yo creo que se refiere a que producir fruta consume mucha agua teniendo en cuenta que se despedicia casi la mitad de esa produccion por diversos motivos ( aspecto, mantener el precio elevado si hay sobreproduccuon, etc)
Pacman #10 Pacman
#5
Lo he entendido, pero es que son estadísticas estúpidas, pues comentario estúpido
