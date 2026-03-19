España evacúa a 100 militares a Turquía tras una noche "muy complicada" en Irak

España ha evacuado a un centenar de militares desplegados en Irak a Turquía tras una noche que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "muy complicada", marcada por el ruido de los misiles. El traslado se enmarca en el deterioro de la situación en Oriente Medio, que ha obligado a adaptar las misiones internacionales en el país. Según ha explicado la ministra, 57 militares pertenecientes a la coalición internacional Inherent Resolve y 42 integrados en la misión de la OTAN en Irak (NMI) ya se encuentran reubicados en Turquía.