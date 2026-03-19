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España evacúa a 100 militares a Turquía tras una noche "muy complicada" en Irak

España evacúa a 100 militares a Turquía tras una noche "muy complicada" en Irak

España ha evacuado a un centenar de militares desplegados en Irak a Turquía tras una noche que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "muy complicada", marcada por el ruido de los misiles. El traslado se enmarca en el deterioro de la situación en Oriente Medio, que ha obligado a adaptar las misiones internacionales en el país. Según ha explicado la ministra, 57 militares pertenecientes a la coalición internacional Inherent Resolve y 42 integrados en la misión de la OTAN en Irak (NMI) ya se encuentran reubicados en Turquía.

| etiquetas: evacuados , 100 militares , españoles , irak , a turkia
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4 comentarios
10 6 0 K 195 Guerras
josde #2 josde
Va a retirar a otros 200 soldados españoles que quedan todavía en Irak en misión de los cascos azules.
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tul #1 tul
le van a cambiar el nombre a la mision a accidental resolve xD
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ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Ni idea de que has escrito, porque te tengo en ignorados por ser un fan de dictaduras de mierda
Alguna estupidez seguramente
1 K -6
karlos_ #4 karlos_
Cascos azules aun pero la OTAN ?

Que se nos ha perdido alli ...
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menéame