España entra en mentalidad de combate: "Es un esfuerzo brutal y un reto gigantesco"

España entra en mentalidad de combate: "Es un esfuerzo brutal y un reto gigantesco"

Las Fuerzas Armadas han analizado cómo la disuasión ha pasado de ser un marco teórico a una exigencia operativa inmediata que debe evolucionar al ritmo de las nuevas amenazas

GeneWilder
¿Combate contra quién?
Kikoncito
#1 Ojo van a tener que trabajar los militares, algo historico.
