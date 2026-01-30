·
5
meneos
23
clics
España entra en mentalidad de combate: "Es un esfuerzo brutal y un reto gigantesco"
Las Fuerzas Armadas han analizado cómo la disuasión ha pasado de ser un marco teórico a una exigencia operativa inmediata que debe evolucionar al ritmo de las nuevas amenazas
|
etiquetas
:
guerra
,
ejército
,
defensa
,
españa
5
0
0
K
55
actualidad
3 comentarios
5
0
0
K
55
actualidad
#1
GeneWilder
¿Combate contra quién?
0
K
10
#2
Kikoncito
#1
Ojo van a tener que trabajar los militares, algo historico.
0
K
7
#3
omega7767
#1
eeuu
2
K
33
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
