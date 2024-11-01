España entra en el 'AVE' de Vietnam: Ineco y Renfe ganan el contrato inicial para una obra de más de 57.500 millones

Ineco, la ingeniería del Ministerio de Transportes, ha resultado adjudicataria de uno los principales contratos iniciales para la futura línea de Vietnam, la primera del país asiático y que cuenta con una inversión prevista de 67.000 millones de dólares (más de 57.500 millones de euros al cambio actual). Ineco forma parte del consorcio ganador que también está integrado por la ingeniería francesa Artelia y la local RCIC. La participación de España va más allá porque esta alianza cuenta como colaborador principal con Renfe