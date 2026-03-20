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España dice que el sol la protege del aumento de los costos del gas. ¿Es cierto? (Eng)

Pedro Sánchez, primer ministro de España, dijo que el sistema de energía renovable del país ha amortiguado el impacto financiero de la guerra en Irán. La historia es más compleja.

| etiquetas: energía , renovables , pedro , nytimes
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4 comentarios
4 1 1 K 42 tecnología
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Pues claro que es mas compleja, por eso se bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas y dará ayudas al combustible de los profesionales (de entre otras medidas).

Parece mentira que The New York Times haya escrito un articulo para explicar que el agua moja,
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Gry #4 Gry
#3 ¿Eso existe? o_o
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Apotropeo #2 Apotropeo
El Sol nos protege del gas.
La sombrilla nos protege del Sol.

Así que llenemos España de sombrillas.
:troll:
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#3 eypo75 *
#2 sombrillas con células solares, para poder cargar el móvil y enchufar la nevera de camping :-)
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menéame