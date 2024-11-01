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España se cuela en Artemis II: así es la tecnología que mantendrá con vida a los astronautas rumbo a la Luna

España se cuela en Artemis II: así es la tecnología que mantendrá con vida a los astronautas rumbo a la Luna

La misión Artemis II de la NASA contará con tecnología desarrollada en España clave para la supervivencia de la tripulación. Airbus-Crisa ha diseñado sistemas que controlan aire, agua y temperatura en la nave Orion.
Se trata de parte del Módulo de Servicio Europeo (ESM), desarrollado por Airbus, que acompaña a la nave Orion y del que depende, en buena medida, la supervivencia de la tripulación. Es uno de los pocos casos en los que la NASA ha confiado a Europa el desarrollo de un elemento crítico en una misión tripulada, un hito que refleja el p

| etiquetas: artemis ii , nasa , airbus-crisa , orión , luna
9 2 0 K 83 ciencia
5 comentarios
9 2 0 K 83 ciencia
DarthMatter #1 DarthMatter *
La tecnología del retrete seguirá en manos de H. Wolowitz.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es curioso porque ves o lees vídeo de frikis respecto al SLS y al Artemis y son de todo menos optimistas .. y aquí la prensa, como si esto fuera el The Line de Arabia ... una alegría desbordante.
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lonnegan #3 lonnegan *
Eso y que el caballero al que la Nasa ha puesto al mando para dirigir el establecimiento de la primera base lunar es el malagueño Carlos García Galán
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cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 Espero que cuele en la misión una Cruzcampo, sería épico.
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menéame