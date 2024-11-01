España se cuela en Artemis II: así es la tecnología que mantendrá con vida a los astronautas rumbo a la Luna

La misión Artemis II de la NASA contará con tecnología desarrollada en España clave para la supervivencia de la tripulación. Airbus-Crisa ha diseñado sistemas que controlan aire, agua y temperatura en la nave Orion.

Se trata de parte del Módulo de Servicio Europeo (ESM), desarrollado por Airbus, que acompaña a la nave Orion y del que depende, en buena medida, la supervivencia de la tripulación. Es uno de los pocos casos en los que la NASA ha confiado a Europa el desarrollo de un elemento crítico en una misión tripulada, un hito que refleja el p